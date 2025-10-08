inklusion logo Sitio accesible
¡Tremendos accesorios! Así reapareció Eduin Caz con Grupo Firme

Luego de dar a conocer que estuvo en el hospital, Eduin Caz reapareció con Grupo Firme en Guadalajara con vistosos accesorios. ¡Aquí todos los detalles!

Luego de dar a conocer que estuvo en el hospital, Eduin Caz reapareció con Grupo Firme en Guadalajara, donde abarrotaron dos fechas. Lo que llamó la atención fueron los costosos vistosos accesorios que portó el vocalista de la agrupación de regional mexicano.

