Aprende a preparar el glaseado para decorar calaveritas de azúcar con solo 4 ingredientes

Faltan pocas semanas para el Día de Muertos y muchas personas comienzan a pensar en los preparativos culinarios de la fecha. Así es como las calaveritas de azúcar pasan a cobrar protagonismo durante esta parte del año previa a la celebración.

Esta es la manera fácil y sencilla de preparar el glaseado para las calaveritas de azúcar. Solo se necesitan 4 ingredientes y el resultado se puede personalizar a gusto y sentimiento.

Te puede interesar: Receta de 8 pasos fáciles para preparar pan de muerto casero y delicioso este Día de Muertos

Receta para hacer el glaseado de las calaveritas de azúcar

La siguiente receta fácil para preparar el glaseado de las calaveritas de azúcar, permite personalizarlas con colores y formas como flores, nombres y figuras. La clave del procedimiento es la consistencia: debe de ser lo suficientemente fluida para que se pueda manipular con facilidad. Pero también debe mantenerse firme al secar.

Si el glaseado queda muy líquido, entonces se desparramará al colocarlo. Si está demasiado seco, entonces se romperá. Además, es crucial utilizar colorantes en gel. Lo ideal es agregar solo un poco de este producto hasta lograr el tono. Pero, si es necesario, se debe ajustar la textura con un poco de azúcar glass extra.

Para decorar, lo ideal son las mangas pasteleras y con un corte apenas en la punta para lograr una salida delgada de glaseado. Pero también se puede usar un cucurucho de papel para horno, en caso de no contar con ellas.

Ingredientes

Colorantes comestibles

2 tazas de azúcar glass

1 clara de huevo

1/2 limón

Te puede interesar: Sin azúcar: cómo preparar un cheesecake de fresa saludable en solo 2 minutos

¿Cómo hacer el glaseado para las calaveritas de azúcar de forma fácil?