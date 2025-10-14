inklusion logo Sitio accesible
“Alguien me puso la pata”, Emiliano Aguilar asegura que los Aguilar lo bloquearon para no asistir a los Premios Billboard

Emiliano Aguilar reapareció y aseguró, en exclusiva, que los Aguilar lo habrían bloqueado para no asistir a los Premios Billboard. ¡Aquí los detalles!

De manera sorpresiva, Emiliano Aguilar reapareció en los escenarios y aseguró, en exclusiva, que los Aguilar lo habrían bloqueado para no asistir a los Premios Billboard. Además anunció que trae entre manos ‘varias’ colaboraciones. Aquí los detalles.

