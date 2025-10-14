Niño prodigio mexicano con mejor IQ que Einstein hizo una app; ¿de qué trata su invento?

Esta historia probablemente es desconocida por muchos, por ello vale la pena contarla en este artículo. Y es que Edgar David Camacho Flores es apenas un niño de 10 años oriundo de Querétaro, el cual se está abriendo oportunidades a través de su inteligencia. Se presume que este niño prodigio tiene un IQ de 162, mayor que el de Einstein, y ahora destacó por crear una aplicación que previene y combate el bullying en las infancias mexicanas.

Abelito enfrentó el bullying con gran sentido del humor | Episodio 37 | Podcast VLA FDS [VIDEO] Abelito nos cuenta cómo fue su experiencia en el reality “Tentados por la fortuna”, ya que fue un reto para él, por el peso que cargaba cada día, además sus compañeros tenían gran ventaja.

Te puede interesar - ¿Qués es el acoso escolar y cómo se puede idenentificar?

Te puede interesar - ¿Cómo saber si tu hijo está sufriendo bullying?

¿Quién es este niño prodigio mexicano?

Ya indicado su nombre, el niño mejor conocido como David Da Vinci en redes sociales, ha sido un rostro que ha ganado popularidad por su tremendo caso de inteligencia. Ya fue invitado a sitios como la NASA, en los cuales vivió experiencias como viajar en un avión, experimentar la ingravidez y simular misiones espaciales.

Hasta estos momentos ha tenido la capacidad para aprender siete idiomas, entre los cuales destacan el inglés, ruso, alemán y francés. Su forma de estudiar es en línea, pues la misión de esta decisión es tener el suficiente tiempo para aprender sobre su verdadera pasión. La ciencia y la tecnología.

¿De qué trata la aplicación que inventó este niño prodigio?

En estos momentos el proyecto que está destacando en la vida de este infante mexicano es su creación de aplicación para prevenir y combatir las secuelas del bullying. Él comentó en alguna oportunidad que sufrió de esto y decidió actuar. Ahora, Macayos es la vía digital para que muchos niños y adolescentes que sufrieron acoso escolar, puedan salir de un malestar que hunde a muchos de ellos.

El proyecto en este momento está destinado a cubrir espacios como lo son los paquetes escolares o también de manera individual es posible conseguirlo por los padres. En ese sentido hay actualización por cada grado escolar del que se deseé cubrir y está apoyado por diversas universidades del país como el TEC de Monterrey, la Universidad Anáhuac y la Universidad Autónoma de Coahuila.