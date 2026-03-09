En exclusiva: Revelan las primeras imágenes de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula
Por más de dos décadas que se mantuvo en misterio cómo lucirían los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula se dio a conocer que Miguel el hijo mayor de la pareja luce idéntico a su famoso papá.
El lente de la cámara de Ventaneando pudo capturar el rostro del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula. Tras 19 años de cuestionarse cómo lucirían los hijos del “Sol” al fin se reveló que tanto Miguel como Daniel heredaron los genes del intérprete de “La Incondicional”. Nota exclusiva de Ricardo Manjarrez.