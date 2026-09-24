“No te vas con las manos vacías”; Enrique de la Madrid presenta el nuevo programa de Azteca UNO, “¿Quién quiere ser millonario?”

¡Invitado de lujo en Ventaneando! Esta tarde nuestros foros reciben a Enrique de la Madrid, conductor de “¿Quién quiere ser millonario?”. El artista nos cuenta sobre este nuevo proyecto que se apoderará de las pantallas de Azteca UNO. El programa se estrenará este domingo, 27 de septiembre, en punto de las 5:00 p.m. (hora del centro de México). Aquí todos los detalles.