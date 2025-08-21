inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

Entrevista de Ángela Aguilar se vuelve viral por lanzar un dato de su románce con Christian Nodal en el pasado

Ángela Aguilar ha estado enamorada de Christian Nodal desde hace años y prueba de ello, es la entrevista que le concedió a Pati Chapoy, donde habló de una canción que le recuerda a su entonces enamorado y ahora esposo.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace

Ángela Aguilar ha estado enamorada de Christian Nodal desde hace años y prueba de ello, es la entrevista que le concedió a Pati Chapoy, donde habló de una canción que le recuerda a su entonces enamorado y ahora esposo.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×