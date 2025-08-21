Entrevista de Ángela Aguilar se vuelve viral por lanzar un dato de su románce con Christian Nodal en el pasado
Ángela Aguilar ha estado enamorada de Christian Nodal desde hace años y prueba de ello, es la entrevista que le concedió a Pati Chapoy, donde habló de una canción que le recuerda a su entonces enamorado y ahora esposo.
