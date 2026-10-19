“Mi personaje viene a tentar a todos”; Erick Elías regresa como el Charro Negro en la película “La Venganza del Charro Negro”
Ventaneando está de manteles largos. Esta tarde recibimos al actor Erikc Elías, quien presta su voz para la cinta “La Venganza del Charro Negro”.
¡Invitado de lujo en Ventaneando! Este lunes, 19 de octubre, recibimos al actor Erick Elías, quien regresa como el emblemático Charro Negro en la nueva cinta animada “La Venganza del Charro Negro”. La película llega a cines de México este 22 de octubre. Aquí todos los detalles.