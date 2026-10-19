Exclusiva: “Me sigue afectando”; Héctor Soberón reacciona a las medidas de protección que solicitó Michelle Vieth en su contra

En Ventaneando hablamos en exclusiva con el actor Héctor Soberón, quien reaccionó a las recientes medidas de protección que su exesposa, Michelle Vieth, solicitó en su contra. Recordemos que la actriz lo acusa de ser el responsable de la filtración de su videoescándalo un día después de haber firmado el divorcio. “Para mí es un tema que ya se quedó atrás (...) Me sigue afectando”; señaló.