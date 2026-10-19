“A ver qué les toca”; Victoria Ruffo revela que ya tiene listo su testamento

Luego de que Paola Dalay, nuera de Victoria Ruffo, revelara que no acudió a visitar a la actriz cuando estuvo hospitalizada, la artista responde: “La responsabilidad es de él, no de ella”. Victoria también aprovechó nuestro lente para compartir que ya tiene listo su testamento, en caso de que llegue a faltar algún día: “Papelito habla!”; señaló.