¿Quieren ser mamás? Manelyk y La Bebeshita confiesan sus dudas en La Granja VIP

La maternidad se convirtió en tema de conversación entre Natalia, Bebeshita, Manelyk e Ivonne en La Granja VIP. Durante la charla, Natalia e Ivonne coincidieron en que ser mamás es una experiencia muy bonita, pero también sumamente demandante, pues implica dedicación de tiempo completo. Incluso, comentaron que estar dentro del reality les hace sentir que están de vacaciones. Por su parte, Bebeshita y Manelyk reconocieron que sus ganas de tener hijos cambian constantemente. Ambas confesaron que escuchar las experiencias de sus compañeras despierta su deseo de convertirse en mamás, aunque, cuando piensan en llevarlo a su vida real, vuelven las dudas.