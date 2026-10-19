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Bebeshita le puso un ultimatum a Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP y no salió como esperaba: “Todo o nada” (VIDEO)

A Daniela Alexis cada vez le decepcionan más las actitudes de “Bicolor” y para no seguirse torturando, le hizo una advertencia sin imaginar las consecuencias.

El romance entre Bebeshita y Kevyn Contreras “Bicolor” que surgió en La Granja VIP Segunda Temporada sigue sin estar claro o al menos esa es la sensación que tiene ella. Es por esto que decidió “ponerle las cartas sobre la mesa” y le dijo que ella no quería seguir teniendo todo a medidas, pero lo que nunca se imaginó, es que lo único que lograría era hacerle las cosas más fácil al comediante para deslindarse de las responsabilidades.

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