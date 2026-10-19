¡Rompió en llanto! Así se vivió la visita de Guillermo del Toro en el Festival de Cine de Morelia

Guillermo del Toro fue parte del Festival de Cine de Morelia, donde fue reconocido por la Filmoteca de la UNAM. Durante el evento, se conmemoraron dos décadas de su exitosa película “El Laberinto del Fauno”. No obstante, el momento más emotivo fue cuando el director no pudo contener las lágrimas al reflexionar sobre el futuro de las nuevas generaciones.