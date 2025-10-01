“Tal vez no soy perfecta... eso soy”, Erika Buenfil tras haber posado desnuda
Tras haber posado desnuda para la exposición fotográfica Las Formas del Alma, de Uriel Santana, Erika Buenfil se mostró muy segura de sí y contó que siempre le ha gustado romper con frenos e ideas. Además de la consagrada actriz, también participaron en la exposición Bárbara Mori, Erika Zaba, Aracely Arámbula y más actores y actrices de renombre.
