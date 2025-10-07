inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

Así reaccionó Eugenio Derbez a los cuestionamientos del inicio de su relación con Alessandra Rosaldo

En medio de zafarrancho en el aeropuerto de la CDMX, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre el inicio de su relación con Alessandra Rosaldo tras lo ventilado por Dalilah Polanco.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

En medio del tremendo zafarrancho que se armó en el aeropuerto de la CDMX, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre el inicio de su relación con Alessandra Rosaldo tras lo ventilado por Dalilah Polanco. También se le cuestionó sobre lo que declaró Victoria Ruffo acerca de su paternidad con José Eduardo Derbez.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×