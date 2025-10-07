Renueva tus prendas blancas de vestir con esta mezcla casera a base de 3 ingredientes de cocina
Con el paso del tiempo, el constante uso y los roces, las prendas blancas pueden tornarse amarillentas. Existen 3 ingredientes de cocina que pueden convertirse en un blanqueador casero perfecto para resucitar el blanco de la ropa.
Las prendas blancas del guardarropa requieren un trato diferencial con respecto a otro color de ropa. Esto se debe a que suelen ensuciarse de manera más fácil. De hecho, a veces solo alcanza un roce para que se impregnen de polvo y otras sustancias.
La especialista nos explica la manera correcta de limpiar los oídos
En este sentido, existen diversos blanqueadores industriales de ropa blanca que se pueden adquirir en supermercados o tiendas de insumos de limpieza. Sin embargo, también existen opciones caseras para los momentos de emergencia. Esta es la mezcla que puede renovar las prendas blancas cuando se ponen amarillas.
Te puede interesar: Cómo preparar un fertilizante natural para tus plantas con la piel de los vegetales que no utilizas
¿Cómo hacer un blanqueador de ropa casero con 3 ingredientes de cocina?
Las manchas amarillas de la ropa blanca se pueden desvanecer con la ayuda de una mezcla casera de 3 ingredientes:
- Agua
- Bicarbonato de sodio
- Sal
Estos ingredientes actúan como blanqueadores naturales sobre las fibras textiles, especialmente el bicarbonato de sodio. De esta manera, la sustancia se ha convertido en aliada para diversos trucos caseros de limpieza en el hogar.
@vivianneclariond ¡Utiliza esta sencilla receta para hacer que tu ropa dure más! 👕✨ INGREDIENTES: 🔸2.5 litros de agua 🔸3 cucharadas de sal 🔸3 cucharadas de bicarbonato de sodio. 1️⃣Mezcla los ingredientes en una cubeta 🪣 y revuelve bien el agua para que puedas colocar tu prenda blanca adentro. 2️⃣Deja remojar la prenda un par de horas 💦. 3️⃣Exprime bien tu prenda, ponla a secar al sol ☀️ ¡y listo! ✨Tu prenda estará lista para que la uses por más tiempo. 🤯De esta manera combatimos la sobreproducción textil que contamina mucho nuestro planeta. ⁉️¿Conoces otros tips sustentables para cuidar tu ropa? . . . ##EducaciónAmbiental##EcoBlog##VidaSustentable#ZeroWaste ♬ we fell in love in october - girl in red
Te puede interesar: El terrible error que puedes cometer al abonar tus plantas y que podría llenarlas de plagas
¿Cómo quitar manchas amarillas de las prendas blancas con bicarbonato de sodio, sal y agua?
Según diversos influencers de trucos caseros y naturales para preparar en el hogar, solo se deben seguir estos pasos para quitar manchas amarillas de la ropa blanca:
- Mezclar en una cubeta o balde: 2 ½ litros de agua, 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y 3 cucharadas de sal.
- Sumergir la prenda amarillenta y dejar en remojo durante unos 30 minutos.
- Continuar el lavado en la lavadora. Incluso, se puede utilizar esta solución casera blanqueadora en el artefacto. De esta forma, las prendas blancas quedarán relucientes y como nuevas. Para casos puntuales de zonas amarillentas en la ropa, se pueden mezclar estos ingredientes en las siguientes cantidades: 100 ml de agua, 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y 3 cucharadas de sal. De esta forma, se logrará una pasta para aplicar en zonas específicas percudidas o amarillentas.