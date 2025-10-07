Renueva tus prendas blancas de vestir con esta mezcla casera a base de 3 ingredientes de cocina

Las prendas blancas del guardarropa requieren un trato diferencial con respecto a otro color de ropa. Esto se debe a que suelen ensuciarse de manera más fácil. De hecho, a veces solo alcanza un roce para que se impregnen de polvo y otras sustancias.

La especialista nos explica la manera correcta de limpiar los oídos [VIDEO] El oído es una parte del cuerpo muy sensible, por lo que fácilmente se puede dañar si introducimos objetos de manera incorrecta en él.

En este sentido, existen diversos blanqueadores industriales de ropa blanca que se pueden adquirir en supermercados o tiendas de insumos de limpieza. Sin embargo, también existen opciones caseras para los momentos de emergencia. Esta es la mezcla que puede renovar las prendas blancas cuando se ponen amarillas.

Te puede interesar: Cómo preparar un fertilizante natural para tus plantas con la piel de los vegetales que no utilizas

¿Cómo hacer un blanqueador de ropa casero con 3 ingredientes de cocina?

Las manchas amarillas de la ropa blanca se pueden desvanecer con la ayuda de una mezcla casera de 3 ingredientes:

Agua

Bicarbonato de sodio

Sal

Estos ingredientes actúan como blanqueadores naturales sobre las fibras textiles, especialmente el bicarbonato de sodio. De esta manera, la sustancia se ha convertido en aliada para diversos trucos caseros de limpieza en el hogar.

Te puede interesar: El terrible error que puedes cometer al abonar tus plantas y que podría llenarlas de plagas

¿Cómo quitar manchas amarillas de las prendas blancas con bicarbonato de sodio, sal y agua?

Según diversos influencers de trucos caseros y naturales para preparar en el hogar, solo se deben seguir estos pasos para quitar manchas amarillas de la ropa blanca: