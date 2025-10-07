Fácil y muy saludable: con solo 7 ingredientes, aprende a preparar unas sencillas galletas para el café
Existen muchas recetas de galletas de vainilla. Esta es la manera de prepararlas con chía para aprovechar los nutrientes de esta semilla. Solo se necesitan 7 ingredientes.
Las galletas son bocaditos dulces que se pueden comer en cualquier momento del día y lugar. Aptas para el desayuno, la merienda o como tentempié entre las comidas, este tipo de alimento se puede preparar a través de diversas recetas.
Una de ellas contempla el uso de esencia de vainilla y semillas de chía. Guarda esta receta de galletas para acompañar el café o cualquier otra infusión durante el otoño e invierno.
Te puede interesar: Como un profesional: aprende a preparar un riquísimo dulce de camote, ideal para el Día de Muertos
Receta de galletas de chía
La siguiente receta de galletas de chía incluye, por supuesto, esta semilla nutritiva. Si bien se puede combinar con esencia de vainilla, lo cierto es que se pueden agregar ingredientes opcionales como ralladura de cítricos, chips de chocolate o coco rallada, entre otras opciones.
El resultado son bocaditos dulces crocantes por fuera y tiernos en el centro. Esta receta es perfecta para ejecutar y disfrutar en familia, ya que no se requieren técnicas avanzadas de cocina. Además, se pueden preparar en menos de 30 minutos y salen entre 15 y 20 unidades.
Ingredientes para hacer galletas de vainilla y chía
- 2 cucharadas de semillas de chía
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 1 huevo
- 1 taza de harina leudante (se puede usar la común con 1 cucharadita de polvo de hornear)
- ½ taza de cualquier tipo de azúcar
- ¼ taza de aceite neutro (girasol, maíz o coco)
- 1 pizca de sal
Te puede interesar: Prepara unos riquísimos muffins de pumpkin spice perfectos para acompañar tu café en solo 5 pasos
¿Cómo hacer galletas de chía y vainilla en 30 minutos?
- Precalentar el horno a 180°C y preparar una bandeja con papel encerado. También se puede engrasar y enharinar.
- Mezclar la harina, el azúcar, la chía y la sal.
- Agregar el huevo, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar hasta obtener una masa homogénea. Debe quedar un poco pegajosa pero fácil de manipular.
- Formar bolitas con las manos y aplastar suavemente para que queden con la forma de galleta. Distribuir en la bandeja dejando un espacio entre ellas.
- Hornear durante un periodo de entre 10 y 15 minutos o hasta que los bordes estén dorados. Retirar y dejar entibiar las galletas. ¡Y listo! A disfrutar.