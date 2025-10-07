Fácil y muy saludable: con solo 7 ingredientes, aprende a preparar unas sencillas galletas para el café

Las galletas son bocaditos dulces que se pueden comer en cualquier momento del día y lugar. Aptas para el desayuno, la merienda o como tentempié entre las comidas, este tipo de alimento se puede preparar a través de diversas recetas.

Una de ellas contempla el uso de esencia de vainilla y semillas de chía. Guarda esta receta de galletas para acompañar el café o cualquier otra infusión durante el otoño e invierno.

Receta de galletas de chía

La siguiente receta de galletas de chía incluye, por supuesto, esta semilla nutritiva. Si bien se puede combinar con esencia de vainilla, lo cierto es que se pueden agregar ingredientes opcionales como ralladura de cítricos, chips de chocolate o coco rallada, entre otras opciones.

El resultado son bocaditos dulces crocantes por fuera y tiernos en el centro. Esta receta es perfecta para ejecutar y disfrutar en familia, ya que no se requieren técnicas avanzadas de cocina. Además, se pueden preparar en menos de 30 minutos y salen entre 15 y 20 unidades.

Ingredientes para hacer galletas de vainilla y chía

2 cucharadas de semillas de chía

1 cucharada de esencia de vainilla

1 huevo

1 taza de harina leudante (se puede usar la común con 1 cucharadita de polvo de hornear)

½ taza de cualquier tipo de azúcar

¼ taza de aceite neutro (girasol, maíz o coco)

1 pizca de sal

¿Cómo hacer galletas de chía y vainilla en 30 minutos?