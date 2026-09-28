Exclusiva | Abogados de Maribel Guardia hablan sobre el posible involucramiento de Imelda Garza en la muerte de Julián Figueroa: “Todas las pruebas incriminan a Imelda”

Luego de que Imelda Garza pusiera en entredicho la reputación de Maribel Guardia por la decisión de incinerar rápido a su hijo, Julián Figueroa, los abogados de la actriz hablan en exclusiva para Ventaneando sobre la reciente demanda de la actriz a su ex-nuera: “Esa cremación se lleva a cabo en un momento de desajuste emocional, yo creo, de ambas partes (...) Se ha hecho creer que no se puede investigar la causa porque un cuerpo fue cremado. Lo están manejando de una manera muy desviada. Tan es falso, que quien está presentando la denuncia es Maribel. Todas las pruebas incriminan a Imelda. La única persona que lo vio con vida fue ella”; asegura su defensa.