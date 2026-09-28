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Así se vivió la premiere de “Digger” en México junto a Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en la premiere de “Digger” en México. ¡Así se vivió el evento junto a Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu!

Este fin de semana se llevó a cabo la premiere de “Digger” en México. Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en el evento, donde pudimos hablar con Tom Cruise, Alejandro González Iñárritu y Mercedes Hernández. La película tendrá su estreno en cines el próximo jueves, 1 de octubre. Aquí te compartimos las entrevistas completas.

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