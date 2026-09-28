Exclusiva: así se vivió la tercera gala de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada
Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada. Aquí te compartimos un resumen y el detrás de cámaras de la gala.
Este domingo se vivió la tercera gala de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada. Carlos Trejo se convirtió en el Tercer Granjero Eliminado, mientras que Manelyk y La Bebeshita fueron las primeras salvadas. Aquí te traemos el resumen y el detrás de cámaras.