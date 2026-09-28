“Estamos muy contentos”; Alexis Ayala pasó el fin de semana junto a su nueva conquista, Marietta Lux
Alexis Ayala y su nueva conquista, Marietta Lux, pasaron el fin de semana en Monterrey. La pareja se hospedó en un exclusivo hotel de la ciudad. Aquí los detalles.
Las cámaras de Ventaneando captaron a Alexis Ayala y su nueva conquista, Marietta Lux, en un lujoso hotel en Monterrey, Nuevo León, donde pasaron el fin de semana juntos. Al cuestionar al actor sobre si se encuentra listo para volver al altar junto a su nueva pareja … ¡Así respondió!