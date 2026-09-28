Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Siempre han hecho una gran pareja”; Alessandra Rosaldo responde si hay reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresaron? Las cámaras de Ventaneando cuestionaron a Alessandra Rosaldo al respecto y así respondió.

Durante su llega a Monterrey, Nuevo León, donde ofreció un concierto junto a Sentidos Opuestos, Alessandra Rosaldo se dirigió a la prensa y respondió si existe una reconciliación entre Aislin Derbez y Mauricio Ochmann:Siempre han hecho una gran pareja”; aseguró. Asimismo, la cantante no descarta una colaboración musical entre Vadhir Derbez y Sentidos Opuestos, y revela que el actor se encuentra bien tras la denuncia de presunto abuso sexual en su contra.

Tags relacionados
Noticias del Día Ventaneando Espectáculos

Videos