“Siempre han hecho una gran pareja”; Alessandra Rosaldo responde si hay reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Durante su llega a Monterrey, Nuevo León, donde ofreció un concierto junto a Sentidos Opuestos, Alessandra Rosaldo se dirigió a la prensa y respondió si existe una reconciliación entre Aislin Derbez y Mauricio Ochmann: “Siempre han hecho una gran pareja”; aseguró. Asimismo, la cantante no descarta una colaboración musical entre Vadhir Derbez y Sentidos Opuestos, y revela que el actor se encuentra bien tras la denuncia de presunto abuso sexual en su contra.