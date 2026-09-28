Granjeros comienzan a TEMER por El Legado que dejará Carlos Trejo: predicen quién será el próximo nominado

Los Granjeros comenzaron a especular sobre quién será el primer nominado de la cuarta semana de La Granja VIP. Carlos Trejo fue el tercer participante en abandonar el reality, por lo que tiene en su poder El Legado. El “Cazafantasmas” deberá decir al primer nominado de la cuarta semana, por lo que muchos de ellos temen por recibir la nominación. La conclusión a la que llegaron es que caerá sobre el grupo de Manelyk.