¡Exclusiva! Anna Ferro habla de los rumores de romance con Charly López y del testamento de Fernando del Solar

En exclusiva, Anna Ferro habló de los rumores de romance que tendría con Charly López, luego de que fueran captados juntos durante una comida.

En exclusiva, Anna Ferro habló de los rumores de romance que tendría con Charly López, luego de que fueran captados juntos durante una comida. ¿Se estarían ‘aliando’ contra Ingrid Coronado por temas de inmuebles? Así contestó la coach de vida.

