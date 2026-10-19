Exclusiva: “Tengo la muñeca fracturada”; Jorge D’Alessio sufre APARATOSA caída en el escenario
Jorge D’Alessio sufre aparatosa caída en el escenario durante un concierto de Matute en Pachuca. El cantante terminó con contusiones y una muñeca rota. Aquí los detalles.
Jorge D’Alessio enciende las alarmas tras sufrir aparatosa caída en pleno escenario durante el más reciente concierto de Matute en Pachuca, Hidalgo. En exclusiva para Ventaneando, el cantante nos cuenta cómo fue que cayó y qué tal va su recuperación: “Estuvo bueno el trancazo (...) Sí dolió, me quedé abajo como tres canciones (...) Estuvo duro”; aseguró. Jorge también se pronunció sobre el regreso de su madre, Lupita D’Alessio, a los escenarios. Aquí la entrevista completa.