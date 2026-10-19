“Sentí feo”; hijos de Niurka reaccionan a la expulsión de Mónica Escobedo de La Granja VIP Segunda Temporada
El Domingo de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada estuvo lleno de emociones verdaderamente fuertes. Aquí un resumen.
El Domingo de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada estuvo lleno de emociones verdaderamente fuertes. Los televidentes tuvieron que decirle adiós a dos Granjeros: Mónica Escobedo y Pimpinela. Cabe mencionar que la primera fue expulsada del reality tras una agresión física a Niurka, mientras que la segunda abandonó el programa por decisión del público. Así reaccionaron los hijos de Mamá Niu tras la salida de la comediante.