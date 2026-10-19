“Sería muy tonta": Azalia pensó que había engañado a Niurka, pero ya empezó a sospechar de sus planes en La Granja VIP
Aunque por un momento creyó que podría mover las nominaciones a su favor, Azalia ya entendió que Niurka no es tan ingenua como para echarse de cabeza sola.
Parece que Azalia no está dispuesta a que la nominación de La Granja VIP vuelva a tomarla por sorpresa y por eso empezó la semana con un acercamiento a Niurka, para así tratar de averiguar qué planea hacer con su equipo. Sin embargo, conforme pasaron las horas, “La Negra” dudó de si la información que la vedette le dio o si solo le soltó dardos al aire para engañarla y que así se confíen, por lo que le recomendó al “Mono” Osuna que no se confíe y mejor esperen a ver qué pasa con los primeros nominados.