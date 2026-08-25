Exclusiva: “¡Karol G, me encanta!”; Jorge Medina hace inesperada invitación a la cantante

En exclusiva para Ventaneando, Jorge Medina revela que es un gran fan del reggaetón, especialmente de Karol G, a quien invitó a su próximo concierto en Los Ángeles, California. “¡Karol G, me encanta!”; señaló. El artista se presentó este fin de semana en Las Vegas, Nevada, donde logró un lleno total. El cantante también se pronunció sobre la polémica en torno a su gira con Josi Cuen en Estados Unidos y aclara si la cancelación tuvo algo qué ver con un tema de visados.