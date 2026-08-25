Exclusiva: Kalimba, orgulloso de su hija Aitana, quien prefirió crecer fuera de los reflectores
En exclusiva para Ventaneando, Kalimba se mostró sumamente orgulloso de su hija Aitana, quien recientemente cumplió 18 años y ha optado por vivir su vida fuera de los reflectores.
Las cámaras de Ventaneando captaron a Kalimba en el aeropuerto de la Ciudad de México. El artista quien se mostró sumamente orgulloso de su hija Aitana, quien recientemente cumplió 18 años y ha optado por vivir su vida fuera de los reflectores. Kalimba se presentó en Veracruz y tiene agenda de trabajo hasta diciembre, con una residencia navideña en La Maraka.