Exclusiva: Julio Preciado pudo haber sufrido una muerte súbita: “Mi corazón dejó de bombear”
En exclusiva para Ventaneando, Julio Preciado nos cuenta que un chequeo a tiempo pudo evitar que sufriera una muerte súbita. Aquí los detalles.
A escasas horas de haberse sometido a una cirugía para que le pusieran un marcapasos, Julio Preciado habla en exclusiva para Ventaneando sobre el procedimiento y asegura que un chequeo a médico a tiempo lo salvó de sufrir una muerte súbita, pues su corazón dejó de bombear un par de veces. “Mis presiones arteriales estaban muy altas”; compartió el artista, poco antes de revelar que deberá guardar reposo durante los próximos 15 días. El cantante también aprovechó nuestro lente para desmarcarse de la polémica entre “Coyote” y Chuy Lizárraga: “El Sol sale para todos”, comentó.