Venga La Alegría | Programa 12 de agosto 2026 Parte 1 | Danna rompe el silencio sobre la polémica con Belinda y Kenia Os, la receta para unos panquecitos de fresa y Daniela enfurece en MasterChef 24/7

Mitad de semana y en Venga La Alegría la diversión no faltó ni un momento. Empezamos la primera parte del programa con las exclusivas declaraciones de Danna, que finalmente habló de su “pleito” con Kenia Os y contó detalles de su colaboración con Belinda. La que preocupó a sus fans fue Yolanda Andrade, que habló del desgaste físico que sufre como paciente con ELA. Y en el chismecito de MasterChef 24/7, Daniela se enojó porque todos sus compañeros la señalaron por no tener sazón.