Exclusiva: Estas son las complicaciones que enfrenta Christian Nodal para registrar “El Forajido”
En Ventaneando te contamos sobre las complicaciones que enfrenta Christian Nodal para registrar la marca “El Forajido” y retomar el control de su carrera.
Christian Nodal no ha podido retomar el control de su carrera. Tras confirmarse que su padre es dueño de su nombre comercial, el cantante se ha sumergido en una constante lucha por adoptar una nueva identidad: El Forajido. Sin embargo, el proceso no ha sido una tarea fácil y aquí te contamos por qué.