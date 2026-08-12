Ximena Sariñana y Natalia Téllez cuentan cómo vivieron el terremoto en Colombia: “Fue muy triste”

Ximena Sariñana y Natalia Téllez se dieron cita en la premiere de la nueva temporada de “Las Azules”. Durante su paso por la alfombra roja, compartieron cómo vivieron el reciente terremoto en Colombia. “Fue muy triste. Fuimos privilegiadas. No nos fue mal. Estábamos en Bogotá”, compartió la cantante, mientras que la conductora y actriz agregó: “Nuestro corazón está con Colombia”.