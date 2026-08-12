“Hicieron trampa": Daniela y Carmen se llevan DURO REGAÑO en MasterChef 24/7 por romper las reglas

El Chef Marcelo Hisaki visitó la Dark Kitchen de MasterChef 24/7 para darle a los participantes una lección sobre la preparación del sushi y les impuso una intrépida prueba que debían cumplir al pie de la letra. Sin embargo, las que fallaron en la misión fueron Daniela y Carmen, quienes tenían dos platos ya hechos cuando el profesor se dio cuenta de que habían hecho trampa y las reprendió por querer aparentar que todo les había salido al primer intento.