Danna se pronuncia sobre la polémica con Kenia Os y Belinda: “Lo que sea que haya pasado, lo sabemos nosotras tres”

Danna se pronuncia sobre la polémica con Kenia Os y Belinda. Durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante se lanzó en contra del odio en redes sociales y aseguró estar enfocada en el lanzamiento de su nuevo sencillo con Beli, el cual saldrá el 27 de agosto. Sobre la controversia, expresó: “Estamos en momentos de mucho odio, especulaciones y ataques (...) Las colaboraciones a veces salen, a veces no. No denigremos ni pongamos la carrera de nadie en duda. (...) Lo que sea que haya pasado, lo sabemos nosotras tres”. Danna también condena el reciente hackeo de su cuenta en una popular plataforma de música.