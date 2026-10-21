Exclusiva: “Fue muy frustrante”; Leonardo Bono se sincera sobre el estado de salud de su padre, César Bono, tras los rumores de la pérdida de un ojo

En Ventaneando hablamos en exclusiva con Leonardo Bono, hijo de César Bono, quien nos cuenta a detalle sobre la reciente cirugía a la que fue sometido su padre y se pronuncia sobre las noticias falsas en las que aseguraron que el reconocido actor había perdido un ojo. “Fue muy frustrante, muy catastrófico”; aseguró, haciendo énfasis en que el procedimiento ni siquiera fue en el ojo, sino en el párpado. Afortunadamente, César se encuentra bien y trabajando.