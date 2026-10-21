Exclusiva: Pipe Bueno revela que llegará al altar con la madre de sus hijos

En exclusiva para Ventaneando, Pipe Bueno se sincera sobre la relación con la madre de sus dos hijos, Luisa Fernanda W, y nos cuenta cómo logró salvar el vínculo tras una etapa de excesos. La pareja llegará al altar el próximo 29 de octubre. Posteriormente, buscarán agrandar la familia con un tercer bebé. El colombiano está de estreno con su nuevo álbum de estudio, “Aquí estoy Yo”.