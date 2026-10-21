“Nos seguimos amando”; Edwin Luna se pronuncia sobre su separación con Kim Flores

Edwin Luna confirma que mantiene una buena relación con su hijo Miguel de 15 años, producto de su antiguo vínculo con Erika Monclova, con quien actualmente mantiene una relación cordial, pese a las polémicas del pasado. El cantante también reafirmó su amor por Kimberly Flores en medio de una pausa en su romance: “Nos seguimos amando y todo tiene solución”.