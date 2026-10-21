“Para el amor no hay edad”; así reaccionó Diego Boneta al ser cuestionado sobre su nueva relación

Las cámaras de Ventaneando captaron a Diego Boneta durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, donde lo cuestionamos sobre su nueva relación, luego de ser captado con una misteriosa mujer. Si bien el actor intentó salirse por la tangente, aseguró que “para el amor no hay edad”. En cuanto a su expareja, Renata Notni, el artista no tiene más que buenos deseos para la actriz: “Le deseo absolutamente todo lo mejor”; concluyó.