Exclusiva: Melissa Robles de Matisse revela la fecha de nacimiento de su bebé
Melissa Robles de Matisse comparte que su hijo con Pablo Preciado llegará a inicios del próximo año.
Melissa Robles de Matisse habla en exclusiva para Ventaneando sobre la nueva etapa de su vida, tras anunciar su embarazo y confirmar su relación con Pablo Preciado. La cantante nos compartió que su primer hijo juntos llegará a inicios del próximo año. La agrupación se prepara para conquistar La Maraka este 23 de octubre con un show íntimo. Aquí la entrevista completa.