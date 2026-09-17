Exclusiva: Raymix enfrenta millonaria demanda por parte de una bailarina; “ella se aprovechó de la situación”

Raymix y su familia enfrentan una demanda laboral por parte de una ex-bailarina, quien les exige cerca de un millón de pesos. En Ventaneando hablamos en exclusiva con el músico, quien nos cuenta al respecto y hace un llamado a las autoridades para que el proceso se lleve con transparencia, pues se le hace extraño que una servidora pública se haya involucrado en su caso.