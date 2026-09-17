“¡Ya no me pasen su basura!”; Ninel Conde reacciona a los comentarios de José Manuel Figueroa en su contra

¡Ya no quiere saber nada de José Manuel Figueroa! Luego de exponer su antigua relación en un reciente programa, y recibir respuesta por parte del músico, Ninel Conde pide a la prensa que ya no le hablen más del artista: “¡Ya no me pasen su basura! Yo conté mi verdad”. Al ser cuestionada sobre si pudo pasar tiempo con su hijo durante su visita a la Ciudad de México, la cantante prefirió no entrar en detalles.