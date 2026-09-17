“Estamos en una crisis”; Edwin Luna rompe el silencio tras su separación con Kim Flores
Edwin Luna revela que su separación con Kim Flores se dio tras una crisis matrimonial, pero ¿habrá divorcio? Esto dice el cantante.
Edwin Luna rompe el silencio tras su separación con Kim Flores. Según relata el artista, este distanciamiento se dio desde el amor y el respeto, tras entrar en una crisis matrimonial; pero ¿ya han hablado de divorcio? El cantante responde: “Si durante nueve años hemos superado tantas cosas, por qué correr para solucionar algo”, señaló.