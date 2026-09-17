“Se llevó un pedazo de mi alma”; Aylín Mújica rompe en llanto al hablar sobre la inesperada pérdida de su hijo, Mauro

Los foros de Ventaneando reciben a Aylín Mújica, quien nos visita para presentar su nuevo proyecto, “Las Intocables”, y se sincera sobre la inesperada pérdida de su hijo, Mauro Menéndez, quien este 17 de septiembre cumple dos meses de fallecido. “Se llevó un pedazo de mi alma. Lo único que le pedí fue que me mandara fortaleza (...) No tengo ni idea de cómo vivir sin ti (...) A mi hijo lo cremaron hace apenas cinco días”; señaló. La actriz también aprovechó el espacio para agradecer el cariño y apoyo de sus colegas y seres cercanos: “Gracias, de corazón”. Aquí la entrevista completa.