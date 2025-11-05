"¡No soy una muñeca... no tengo miedo de alzar mi voz!”, Fátima Bosch reacciona a las humillaciones en Miss Universo
La mexicana Fátima Bosch es humillada en un evento de Miss Universo en Tailandia, Raúl Rocha anuncia medidas en respuesta y el agresor ofrece disculpas.
