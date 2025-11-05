"¡No soy una muñeca... no tengo miedo de alzar mi voz!”, Fátima Bosch reacciona a las humillaciones en Miss Universo

Mientras la mexicana Fátima Bosch es humillada y violentada en un evento de Miss Universo en Tailandia, Raúl Rocha condena las lamentables situaciones ocurridas en el certamen y anuncia las medidas que tomará en respuesta. Por su parte, Nawat, el agresor, ofrece disculpas con ‘lágrimas en los ojos’ por sus acciones.