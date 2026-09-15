“Tuvo una crisis muy fuerte”; Federica Quijano revela que tuvo que sedar a su hijo Sebastián
Federica Quijano relata para Ventaneando la ocasión en la que tuvo que sedar a su hijo Sebastián tras una crisis derivada de su trastorno del espectro autista (TEA).
Federica Quijano habla para Ventaneando sobre la ocasión en la que tuvo que sedar a su hijo, Sebastián, tras sufrir una fuerte crisis derivada de su trastorno del espectro autista (TEA). Bajo esta línea, la artista siente la urgencia de encontrar un lugar seguro para su pequeño para cuando ella ya no esté, y alza la voz por la falta de espacios para personas con discapacidad. La cantante también se sincera sobre su historia de amor con Vanessa Rodríguez.