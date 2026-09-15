¡Arturo Carmona responde a Alicia Villarreal tras tacharlo de chismoso!

Luego de que Alicia Villarreal lo tachara de chismoso por destapar el embarazo de su hija Melenie, Arturo Carmona responde con contundente mensaje. El actor también nos revela si su socio, Cruz Martínez, será testigo en el caso AB Quintanilla contra su hermana Suzette por el legado de Selena, y confirma que el bebé de Melenie convivirá con Cruz.