“Yo no soy nadie para eso”; Poncho Lizárraga se deslinda del pleito entre El Coyote, Julio Preciado y Chuy Lizárraga

Poncho Lizárraga se deslinda del tremendo pleitazo entre El Coyote, Julio Preciado y Chuy Lizárraga tras el abrupto fin de su gira Los Capibaras: “Yo no soy nadie para eso”. El cantante también reaccionó a la reciente y polémica cancelación de su colega, Carín León, en la Esfera de Las Vegas, Nevada; y responde si la Banda El Recodo podría seguir los pasos del sonorense.