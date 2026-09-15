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“Yo no soy nadie para eso”; Poncho Lizárraga se deslinda del pleito entre El Coyote, Julio Preciado y Chuy Lizárraga

Poncho Lizárraga se deslinda del tremendo pleito entre El Coyote, Julio Preciado y Chuy Lizárraga tras el abrupto fin de su gira.

Poncho Lizárraga se deslinda del tremendo pleitazo entre El Coyote, Julio Preciado y Chuy Lizárraga tras el abrupto fin de su gira Los Capibaras: “Yo no soy nadie para eso”. El cantante también reaccionó a la reciente y polémica cancelación de su colega, Carín León, en la Esfera de Las Vegas, Nevada; y responde si la Banda El Recodo podría seguir los pasos del sonorense.

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