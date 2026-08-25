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Exclusiva: ¡Fey se arrepiente de haber lanzado este perturbador juguete! ¿Lo recuerdas?

En exclusiva para Ventaneando, Fey nos revela uno de sus más grandes arrepentimientos en su carrera: ¡Un perturbador juguete!

Las cámaras de Ventaneando hablaron con Fey, quien nos contó sobre uno de los más grandes arrepentimientos de su carrera: ¡Un perturbador juguete! Se trata de un extraño lanzamiento a iniciativa de su expareja y entonces mánager, Mauri Stern. “Se me hizo lindo tener un juguetito”; aseguró la cantante. Al ser cuestionada sobre cuál sería su profesión ideal si algún día tuviera que dejar de ser cantante, esto respondió...

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