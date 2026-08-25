Exclusiva: ¡Fey se arrepiente de haber lanzado este perturbador juguete! ¿Lo recuerdas?

Las cámaras de Ventaneando hablaron con Fey, quien nos contó sobre uno de los más grandes arrepentimientos de su carrera: ¡Un perturbador juguete! Se trata de un extraño lanzamiento a iniciativa de su expareja y entonces mánager, Mauri Stern. “Se me hizo lindo tener un juguetito”; aseguró la cantante. Al ser cuestionada sobre cuál sería su profesión ideal si algún día tuviera que dejar de ser cantante, esto respondió...