Exclusiva: Madre de Octavio Ocaña pensó en quitarse la vida tras la muerte de su hijo
Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio Ocaña, revela para Ventaneando que pensó en quitarse la vida tras el sensible fallecimiento de su hijo.
Las cámaras de Ventaneando acudieron al baby shower de Bertha Ocaña, quien está a escasas semanas de recibir a su hija, Robin. Durante el evento, su madre, Ana Lucía Ocaña, se sinceró sobre la pérdida de Octavio Ocaña y aseguró que pensó en quitarse la vida tras el sensible fallecimiento de su hijo. Afortunadamente, y gracias a la terapia, logró salir adelante.