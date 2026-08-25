Exclusiva: Madre de Octavio Ocaña pensó en quitarse la vida tras la muerte de su hijo

Las cámaras de Ventaneando acudieron al baby shower de Bertha Ocaña, quien está a escasas semanas de recibir a su hija, Robin. Durante el evento, su madre, Ana Lucía Ocaña, se sinceró sobre la pérdida de Octavio Ocaña y aseguró que pensó en quitarse la vida tras el sensible fallecimiento de su hijo. Afortunadamente, y gracias a la terapia, logró salir adelante.